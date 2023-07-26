Большинство африканских лидеров проигнорировали саммит 'Россия – Африка': приглашали всех

Лидеры 38 из 54 стран Африки отказались ехать на саммит "Россия – Африка", который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге с участием президента РФ Владимира Путина. Приглашения были направлены главам всех африканских стран, но в Москве уверяют, что с "пониманием" относятся в тем, кто решил не ехать.

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил российским СМИ 25 июля, что на саммит приедут только 17 глав государств. Еще 10 стран отправили премьер-министров, почти половина – делегации уровнем ниже: 17 во главе с вице-премьерами и министрами, а пять – просто послов.

Еще пять государств Африки вовсе отказались от участия в саммите.

"Мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог", – заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

А Ушаков заявил, что, Путин лично хочет встретиться с каждым из лидеров Африки. 28 июля диктатор выступит с "большой речью", в которой расскажет о формировании "нового миропорядка" на основе "многополярности и равенства" всех государств.

"Саммит Россия-Африка, который призван продемонстрировать новые дипломатические связи России и, по заявлениям Кремля, "важен, как никогда", пройдет в условиях бойкота со стороны глав большинства африканских государств", – пишет The Moscow Times.

Разочарование африканцев не удивительно, пишет издание. Так, четыре года назад на саммите Путин обещал им двукратное увеличение товарооборорта, до 40 млрд долларов. Но по факту объемы торговли не выросли, а снизились до 18 млрд долларов.

При этом на РФ приходится лишь 1% от инвестиций в Африку – даже остров Маврикий вкладывает больше, отмечает Fortune.

"Недавние опросы показывают, что Россия редко получает положительную оценку у более чем трети африканцев. Россия "популярна" главным образом среди элит, которые извлекают выгоду от российского присутствия. Основная часть граждан Африки скептически относятся к Путину и России", – указал Джозеф Сигл, директор программы исследований и стратегических коммуникаций в Africa Center for Strategic Studies.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин выпустил статью о сотрудничестве с Африкой, в которой не забыл упомянуть Украину и страны Запада. Диктатор заявил, что РФ может заменить украинское зерно своим урожаем.

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