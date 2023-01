Пригожин усиливает влияние, а Медведев намекает на цензуру: в ISW указали на ''разрушительные'' процессы в России

Основатель российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об успехах наемников в Соледаре, чтобы укрепить их репутацию как эффективной боевой силы. Тем временем зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев анонсировал готовность информационного пространства к цензуре относительно фигур, которые сочувствуют проукраинской стороне в войне против Украины.

Последнее вызвало определенное одобрение со стороны националистического сообщества российских блогеров. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), аналитики указывают на "разрушительные" процессы в стране-агрессоре.

Так, "вагнеровцы" заявили, якобы за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара Донецкой области, и многие российские источники восприняли эти "успехи" как признаки того, что силы "Вагнера" могут вскоре даже окружить Бахмут.

Пригожин подчеркнул 9 января, что "исключительно" подразделения ЧВК занимают позиции в Соледаре, и отметил, что ныне оккупанты с ее рядов ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

Несколько российских блогеров заявили, что силы "Вагнера" несут ответственность поэтапные наступления в городе и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в нем самом.

Со своей стороны Медведев оценил готовность российского информационного пространства принять усиление цензуры по отношению к оппозиционными голосам. Еще 8 января он разместил в Telegram сообщение, которое оформил как ответ на дискуссии россиян о "предателях армии РФ, перешедших на сторону врага".

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил, что начался серьезный разговор "между начальством" (вероятно, в отношении российского руководства) о том, следует ли реагировать на это верховенством закона или справедливостью.

Медведев отметил, что "тихие группы безупречно незаметных людей" действовали в России для обеспечения соблюдения "особых правил военного времени" и в ходе Второй мировой войны с большим успехом, вероятно, намекая на внутреннюю цензуру в РФ.

"Некоторые российские блогеры, похоже, поняли намек Медведева на цензуру и согласились, отметив, что советские органы безопасности и контрразведки очень эффективно применяли ее, и "идеологичные люди" готовы помочь этим усилиям Кремля", – подчеркнули в ISW.

Примечательно, что эти процессы в РФ аналитики называют "разрушительными" для нее. Отмечается, что усиление политического влияния Пригожина становится потенциальной угрозой для Кремля, а намеки Медведева о том, что предателей в армии РФ нужно уничтожать физически, как во времена Второй мировой, – еще одним "звонком" для вероятных протестных настроений в стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины рассказали о "взрывных" процессах, которые уже начались в РФ из-за развязанной против нашего государства войны. В частности, там возросло количество правонарушений вблизи границ, официальные данные свидетельствуют о начале в России внутренних саботажей.

