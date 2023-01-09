Медведев намекнул, что предателей в армии РФ нужно уничтожать физически, как во времена Второй мировой

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев снова удивил публику своими фантазиями. Бывший президент страны-агрессора намекнул, что предателей в ее армии нужно уничтожать физически, как во времена Второй мировой войны.

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Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале. Он решил поддержать дискуссию о том, как быть с такими людьми.

"Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошметками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите", – начал Медведев.

Он отметил, что недавно поднимал эту тему, но этого оказалось мало.

"Я уже недавно высказывался по этой теме. Ну, тут пошёл сурьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придется дать уточнение", – продолжил Медведев.

"Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени", – добавил он.

А потов экс-глава РФ кинулся в историю.

"Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", – выдал Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев в ответ на обращение посольства США к гражданам РФ опубликовал очередной гневный пост в соцсетях. Бывший президент страны-агрессора закатил истерику из-за американской военной помощи Украине и попытался угрожать НАТО российским оружием.