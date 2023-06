Пригожин пытается использовать рейды добровольцев на Белгородщину для 'ударов' по Шойгу: в ISW рассказали о противостоянии

Ситуация в Белгородской области РФ все чаще становится предметом критики в адрес российского военного руководства. На этом фоне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается использовать рейды добровольцев на регион для так называемых ударов по репутации министра обороны Сергея Шойгу.

Видео дня

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, спорные российские ответы и сообщения об ограниченных рейдах на границе продолжают свидетельствовать, что в Кремле еще не решили, как на них реагировать.

Так, главарь "вагнеровцев" продолжил использовать ситуацию в Белгородской области для критики минобороны РФ. В частности, отметив отсутствие реакции на все эти события от главы ведомства Шойгу, а также генерал-полковника Александра Лапина и начальника генштаба генерала Валерия Герасимова, командующего оккупантами.

Пригожин предложил вести переговоры об освобождении военнопленных солдат армии РФ, удерживаемых бойцами Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Легиона Свобода России" (ЛСР), если власти этого не сделают. Также он ответил на критику этого своего предложения, саркастически заявив, мол, в России "проблемы людьми, имеющими яйца".

Другие провоенные российские блогеры отреагировали на последний рейд, критикуя губернатора Белгородщины Вячеслава Гладкова за готовность вести переговоры с РДК и ЛСР. Также они набросились в целом на российские власти, упрекая их неспособностью "систематически информировать общественность о ситуации" вокруг Белгорода.

Известный пропагандист в сети использовал данные о рейдах, чтобы раскритиковать минобороны РФ за то, что оно не финансирует "добровольческие формирования" так называемой белгородской территориальной обороны и не считает местных "добровольцев" реальными участниками боевых действий.

Бывший российский офицер и ярый сторонник войны против Украины, а также ее участник, террорист Игорь Гиркин (Стрелков) утверждал, что Кремль не может ничего сделать с ситуацией в Белгородской области, не прибегая к дорогостоящему отвлечению ресурсов, которое, вероятнее всего, закончится для россиян операцией по истощению, похожей на бахмутскую.

"Дисонансные российские ответы и сообщения об ограниченных рейдах в Белгородской области продолжают свидетельствовать о том, что российское руководство еще не решило, как реагировать на них", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспользовавшись общим недовольством граждан РФ относительно безопасности на границе, Пригожин пригрозил отправить своих наемников на "защиту" Белгородской области. Он заявил, что сделает это и без разрешения Шойгу.

Другой пособник путинской войны против Украины – глава Чечни Рамзан Кадыров тоже предложил российскому диктатору отправить свои подразделения под Белгород. По его словам, это стало бы "хорошим решением".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!