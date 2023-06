Пригожин нашел для ЧВК 'Вагнер' новую цель и задирается к Шойгу: в ISW объяснили хитрость

Основатель российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин воспользовался всеобщим недовольством россиян вопросами безопасности на границе Белгородской области. Он пригрозил, что его наемники, только что вышедшие с Бахмута, могут пойти "защищать" Белгород даже без разрешения на то военного командования.

Повар "Путина" обострил свой спор с минобороны РФ, вероятно, надеясь отвлечь от себя критику и сохранить активную инициативу в инфопространстве после якобы "захвата" Бахмута и последующего выхода ЧВК оттуда. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW)

Так, Пригожин заявил, что группа "Вагнера" не будет ждать приглашения или разрешения от Шойгу на "оборону" Белгородской области, если минобороны РФ "не справится с угрозой безопасности региона". Он оправдывал свои угрозы неповиновению командованию тем, что "вагнеровцы" якобы стремятся "защитить" русский народ. В частности, пообещал, что его ЧВК возьмет на себя роль так называемого защитника границы, которую должно выполнять МО.

"Угрозы Пригожина основываются на жалобах других известных лиц из российского информационного пространства о том, что власти РФ не сделали достаточно для защиты приграничных территорий от последствий войны, и отражают текущую потерю Пригожиным информационной инициативы", – оценили это в ISW.

Там также считают, что заявления главаря "вагнеровцев" указывают и на то, что он может стремиться к тому, чтобы его наемники взяли на себя основную или исключительную ответственность за ось на границе в то время, когда отошли от этой роли в районе Бахмута на Донетчине. Не исключено, что белгородско-украинскую граница Пригожин может рассматривать как достаточно легкую линию фронта для защиты, поскольку рейды добровольцев на территорию РФ до сих пор происходили в крайне ограниченном масштабе.

По мнению аналитиков, развертывание сил "Вагнера" на границе с Белгородом позволило бы Пригожину сохранить свою позицию командующего фронтовыми силами без изнурительных требований проведения атак в стиле человеческих волн на сильно укрепленный украинский город.

"Очевидная его угроза относительно начала такой военной операции, даже оборонной, на территории России без разрешения минобороны вызывает удивление, если это нечто иное, чем яркая риторика. Это значит, что Пригожин считает себя способным использовать большие лояльные ему военные силы по собственному усмотрению и вне контроля фактических российских военных", – указали в ISW.

Аналитики подчеркнули, что российскому диктатору Владимиру Путину пришлось бы обладать огромной уверенностью в личной лояльности Пригожина по отношению к самому себе, чтобы чувствовать себя комфортно в подобной ситуации.

