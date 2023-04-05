В российском городе Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб известный пропутинский блогер Владлен Татарский.

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Владлен Татарский, взорванный в кафе 2 апреля с.г. он был одним из самых презренных российских пропагандистов и военных журналистов. Его настоящее имя Максим Фомин, он родился в 1982 году в украинском городе Макеевка под Донецком. Закончил школу и работал на шахте, как его отец и дед, но позже решил заняться "бизнесом". В 2011 году, в период президентства Януковича, который родом тоже из Донбасса и полностью контролировал этот регион, а ещё в молодости был дважды судим за нападения на прохожих, Татарский был приговорен в Горловке к 12 годам лишения свободы за наглое нападение и ограбление известного банка. Весной 2014 года российские солдаты и наемники без знаков различия пришли на Донбасс и заняли Донецк, Луганск, Макеевку, Горловку. Летом 2014 года бои шли возле колонии, откуда в августе сумел сбежать Фомин. Он и его 18 сообщников-уголовников сбежали и присоединились к армии пророссийских сепаратистов. Всё это он описал в своей книге "Бег". Но так как у него не было законных оснований быть на свободе, его снова вернули в тюрьму. Чуть позже его решил помиловать лидер пророссийских сепаратистов из непризнанной так называемой Донецкой народной республики Захарченко. Татарский снова начал воевать в составе сепаратистов против украинской армии.

Он автор книг "Бег", "Война" и "Медитация". Вместе с российским военным корреспондентом Михаилом Звинчуком Татарский вел программу на московском пропагандистском канале "Соловьев Live". В своих книгах Фомин неоднократно упоминал, как ненавидел Украину и ждал начала войны, о чём всегда якобы говорил его отец. Уволился с военной службы в 2019 году. Он переехал в Москву и под именем Владлен Татарский завёл собственную группу в "ВКонтакте" и Telegram-канале, освещая события на Донбассе за кремлёвскими нарративами. В начале февраля 2022 года опять вернулся на оккупированный Донбасс в состав батальона "Восток". Он управлял дронами, следил за боевыми действиями в качестве военного корреспондента.

Его заметили и пригласили в Кремль 30 сентября 2022 года на так называемое торжественное заседание по незаконному присоединению оккупированных российской армией украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей к Российской Федерации. Выходя из зала, он заявил для подписчиков: "Мы их всех победим, убьём всех, кого надо, ограбим, всё будет так, как мы хотим". Через короткое время он сблизился с ЧВК Вагнера и стал освещать борьбу с украинской армией на Донбассе наёмников бывшего Zека Пригожина. Он позволил себе критиковать министра обороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Герасимова, которые, по его мнению, не были способны разгромить украинские войска и не помогали частям Вагнера. Таким образом, взрыв в петербургском кафе, принадлежащем Пригожину, видимо, был специально подготовленной российскими спецслужбами операцией. В этот день Татарский уже был на подобном мероприятии, только в другом месте, и всё обошлось без происшествий.

Взрыв произошёл во время организованной Татарским лекции о том, как вести репортаж из горячей точки и как быть военным корреспондентом. Как сообщают российские СМИ, задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, 1997 г.р., которая после лекции в переполненном кафе Street Food Bar No 1 подошла к Татарскому и подарила ему фигурку с заложенным взрывным устройством. Через пять минут прогремел взрыв, в результате которого Татарский погиб, а 30 человек были доставлены в больницу, шестеро из которых находятся в критическом состоянии.

Ликвидация Татарского стала предупреждением владельцу ЧВК Вагнера Пригожину и его сторонникам, которые слишком часто позволяли себе критиковать российское военное руководство. Кроме того, Пригожин имел наглость проявить интерес к следующим президентским выборам в РФ. Он понял "привет от спецслужб" и поспешил глубокой ночью прикрепить тряпку в виде российского флага на каком-то здании в память о погибшем Татарском, заявив, что юридически захватил Бахмут. Между тем, Москва выводит из полей битв все подразделения Вагнера, считая, что им нельзя доверять, заменяя бойцами других ЧВК. Для годится, Путин наградил посмертно пригожинского блогера государственной наградой, что как-бы Кремль здесь не при чём.

Невозможно не увидеть сходства в биографиях Татарского и Пригожина. Оба имели ультрарадикальные позиции, были осуждены на 12 и 11 лет соответственно за разбой, а позже помилованы. Российские власти, которые наверняка стоят за всем, будут использовать убийство для ещё более жесткой цензуры и преследования лиц, сомневающихся в справедливости войны против Украины. ФСБ стала контролировать все кафе и бары, особенно в Москве и Петербурге, где собираются люди с антивоенными настроениями. То же самое касается и радикалов (так называемый Киберфронт Z), которые собираются в барах и кафе Пригожина, где выражают своё недовольство нерешительностью Кремля в проведении "специальной военной операции". Теперь все информационные потоки российской пропаганды о войне в Украине будут контролировать исключительно Минобороны РФ и ФСБ. Кремль пытается распространять в новостях фейковую информацию о якобы украинском следе. Суд за военные преступления, а не ликвидация Татарского-Фомина, всегда был в интересах украинской стороны. Он был бы хорошим примером античеловечной российской пропаганды. Таким образом, украинский след существует только в том, что Москва начала ничем не спровоцированную широкомасштабную войну против Украины и никак не может её выиграть. И никогда не выиграет.