Пригожин незадолго до смерти сменил начальника Службы безопасности: СМИ раскрыли громкие подробности

Одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин, который руководил частной военной компанией "Вагнер", незадолго до трагической гибели сменил начальника своей службы безопасности Владимира Рыжакова, много лет занимавшего этот пост на нового – Михаила Ватанина. Сейчас последний целиком контролирует Павла Пригожина – единственного наследника военного преступника.

Об этом сообщили в российской прессе. Известно, что резкая смена начальства охраны стала результатом рекомендации Пригожину от Александра Смирнова, с которым в последнее время глава "вагнеровцев" был довольно близок.

"Это бывший начальник криминальной милиции Санкт-Петербурга, а потом главный федеральный инспектор по Северной столице, сотрудник АП РФ, замглавы ФСИН, сотрудник правительства РФ Александр Смирнов. Он и раньше считался проводником идей Пригожина в АП РФ. А с началом войны активно помогал в продвижение плана Пригожина по вербовке заключенных в колониях", – указали в расследовании журналисты.

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Ватанин, придя на пост главы охраны, отвечавшей за безопасность Пригожина, сменил полностью весь состав бойцов. В качестве одной из версий в материале рассматривается именно это причиной гибели бизнесмена.

Что касается бывшего начальника охраны – Рыжакова, то он загадочно исчез. Одни считают, что его нет в живых, а другие – что Рыжаков ушел на "глубокое дно", опасаясь за свою жизнь. Он знает абсолютно все о темных делах Пригожина и его окружения, в том числе факты еще не известные широкой общественности.

Напомним, вечером 23 августа в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово", упал частный бизнес-джет, связанный с ЧВК "Вагнер". В нем, как отметили в Росавиации, должны были лететь владелец "Вагнера" Пригожин и представители высшего руководства этой частной военной компании.

Все семь пассажиров борта, а также три члена экипажа погибли.

В течение некоторого времени уверенности в том, что Пригожин действительно находился в самолете, не было, однако впоследствии стали появляться сообщения о его гибели. Позже в разведке США подтвердили, что Пригожин погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Церемония прощания прошла в закрытом формате, а Путин на нее даже не явился.

По данным западных СМИ, Кремль предпринял все усилия, чтобы засекретить похороны главаря террористов. Путинская свита знает и опасается, что граждане РФ испытывают симпатию к Пригожину.

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