newspaper
img

Пригожин призвал россиян с "глубоким уважением" относиться к зэкам, воевавшим против Украины: с них снимают судимости

Марина Лисничук
Новости России
1 минута
3,3 т.
Пригожин призвал россиян с 'глубоким уважением' относиться к зэкам, воевавшим против Украины: с них снимают судимости

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об "успешном" возвращении с фронта первой группы наемников среди заключенных, которые воевали против Украины. Россиян он призвал относиться к ним с "глубоким уважением".

Видео дня

С выживших боевиков-зэков сняли все судимости. Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости, публикуя кадры встречи "повара Путина" с оккупантами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На них Пригожин в окружении наемников пожимает им руки, а затем говорит, что это первая группа заключенных, завербованных "Вагнером" для участия в войне против Украины.

"Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых… Первые. Отработали так, как мало кто работает. Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а законы они нарушать не должны. Но, если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем… Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества", – высказался Пригожин.

Пригожин призвал россиян с ''глубоким уважением'' относиться к зэкам, воевавшим против Украины: с них снимают судимости

По данным СМИ, некоторые из зэков сами заявили, якобы планируют вернуться на фронт и "доделать то, что начали", потому что это уже "не работа, а жизнь".

Пригожин же призвал "вагнеровцев" из числа бывших заключенных "много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать".

Пригожин призвал россиян с ''глубоким уважением'' относиться к зэкам, воевавшим против Украины: с них снимают судимости

Тем временем на Кубани разрослось кладбище наемников ЧВК "Вагнер". Их могилы отличают две детали: отсутствие фотографий и венок с желтой пятиконечной звездой по центру.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины разрушили миф о непобедимости "вагнеровцев". Потери "элитного" подразделения наемников Пригожина настолько велики, что "мешков для них хватает на несколько недель".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!