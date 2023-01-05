Пригожин призвал россиян с ''глубоким уважением'' относиться к зэкам, воевавшим против Украины: с них снимают судимости

Основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об "успешном" возвращении с фронта первой группы наемников среди заключенных, которые воевали против Украины. Россиян он призвал относиться к ним с "глубоким уважением".

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С выживших боевиков-зэков сняли все судимости. Об этом сообщило пропагандистское агентство РИА Новости, публикуя кадры встречи "повара Путина" с оккупантами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На них Пригожин в окружении наемников пожимает им руки, а затем говорит, что это первая группа заключенных, завербованных "Вагнером" для участия в войне против Украины.

"Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых… Первые. Отработали так, как мало кто работает. Общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением, а законы они нарушать не должны. Но, если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем… Надо понимать, что они абсолютно полноценные члены общества", – высказался Пригожин.

По данным СМИ, некоторые из зэков сами заявили, якобы планируют вернуться на фронт и "доделать то, что начали", потому что это уже "не работа, а жизнь".

Пригожин же призвал "вагнеровцев" из числа бывших заключенных "много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать".

Тем временем на Кубани разрослось кладбище наемников ЧВК "Вагнер". Их могилы отличают две детали: отсутствие фотографий и венок с желтой пятиконечной звездой по центру.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины разрушили миф о непобедимости "вагнеровцев". Потери "элитного" подразделения наемников Пригожина настолько велики, что "мешков для них хватает на несколько недель".

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