Пригожин мог вернуться в Россию после "бунта" для согласования деталей соглашения с Кремлем – ISW

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин после заключенной сделке при посредничестве диктатора Александра Лукашенко, вероятно, останется в Беларуси. Однако военный преступник мог ненадолго вернутся в РФ для согласования деталей соглашения с Кремлем.

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Накануне самолет Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении Москвы, а затем сразу же вылетел в Санкт-Петербург. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российский террорист Игорь Гиркин утверждал, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин вернулся в Россию для переговоров с неназванными российскими официальными лицами и командным советом "вагнеровцев".

Аналитики ISW не могут независимо подтвердить, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также детали предполагаемого визита. В то же время предполагается, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы проработать дополнительные детали сделки, заключенной белорусским диктатором Александром Лукашенко с Кремлем.

Напомним, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием в РФ. На военного преступника завели дело о мятеже. Примечательно, что гражданам страны-террориста России такой поворот событий не понравился и они принялись обвинять во лжи Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватил" Ростов, прошел Воронежскую область и дошел до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером вагнеровцы свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.