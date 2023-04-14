Пригожин допустил проигрыш России в войне, но пообещал собрать новые силы для 'честного боя'

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин признал, что Вооруженные силы Украины могут победить Россию на поле боя, однако на территорию РФ не зайдут. Он рассматривает вариант того, что украинская армия пойдет в контрнаступление и местами сумеет прорвать оборону оккупантов.

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В таком случае, заявил "повар Путина", во "второй армии мира" могут начаться упаднические настроения. "Затем ситуация деградирует, как это уже было после пораженческих войн начала ХХ века – Финской, Японской – и трагических событий 1917 года", – добавил он.

По мнению Пригожина, это может привести к глобальным изменениям в российском обществе, в частности, начнется поиск "крайних" в проигрыше РФ.

"При этом верховной власти России ничего не угрожает, поскольку она является символом национального единения и сопротивления Западу, а это основа сегодняшнего существования и главное объяснение любых проблем для патриотических сил внутри России", – считает хозяин ЧВК.

После этого, думает он, РФ сможет "оттолкнуться от дна и всплыть": избавится от бюрократии, сделать все процессы прозрачными, а также активизировать военную промышленность.

Если же в России под влиянием США сформируется либерализованное общество, оно, по мнению Пригожина, сможет принять проигрыш РФ и даже вынудить власть пойти на уступки и вернуть Украине ее территории. Это, считает он, будет "договорняком", что неприемлемо для страны-агрессора.

По его словам, нужно принять честный бой, а если РФ в нем проиграет или сильно пострадает, то "в этом нет ничего страшного". "Либо ВСУ будут разгромлены в честной драке, либо Россия залижет раны, накопит мускулы и вновь порвет соперников в честном бою. Поэтому я считаю, что вариант договорняков невозможен для будущего России", – заявил Пригожин.

Он также назвал оптимальный вариант для российской власти и общества – нужно объявить об окончании "спецоперации" и заявить всему миру, что РФ якобы достигла в этой войне тех результатов, которые планировала.

Ранее Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. Речь идет обо всем российском обществе, так как, по словам "повара Путина", сейчас идет война за существование России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Бывший депутат ВР Украины, сепаратист Олег Царев запаниковал из-за поставок Украине западного оружия. Он задумался над тем, не пора ли России составить план на случай проигрыша в войне.

– На росТВ уже начали готовить россиян к неизбежному проигрышу. В эфире у Скабеевой прозвучало заявление о том, что "ВСУ нанесут массированные удары по центральной части РФ".

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