"ВСУ нанесут массированные удары по центральной части РФ": на РосТВ начали готовить россиян к неизбежному проигрышу. Видео
Российские пропагандисты распространяют очередную фейковую информацию про украинскую армию. Так, в эфире телепередачи Ольги Скабеевой было заявлено, что "ВСУ нанесут массированные удары по центральной части России".
Видео с данным фрагментом распространилось по сети. На росТВ начали готовить россиян к неизбежному проигрышу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В эфире Скабеевой спрогнозировали удары ВСУ по военным объектам в центре России и сценарий проигрыша РФ.
"Я не исключаю удар ВСУ в нашем глубоком тылу центральной части России", – заявил гость программы.
Также пропагандисты не отрицают вероятность успешного контрнаступления украинский войск.
Гость программы Скабеевой отметил большое количество современного оружия на счету у армии Украины, которое может быть применено для атаки по территории Российской Федерации.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева сделала вид, что переживает за бойцов Вооруженных сил Украины, которым приходится воевать в сложных условиях. Из-за дождей их окопы под Бахмутом на Донетчине размокли, земля превратилась грязь.
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