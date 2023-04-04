''ВСУ нанесут массированные удары по центральной части РФ'': на РосТВ начали готовить россиян к неизбежному проигрышу. Видео

Российские пропагандисты распространяют очередную фейковую информацию про украинскую армию. Так, в эфире телепередачи Ольги Скабеевой было заявлено, что "ВСУ нанесут массированные удары по центральной части России".

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Видео с данным фрагментом распространилось по сети. На росТВ начали готовить россиян к неизбежному проигрышу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В эфире Скабеевой спрогнозировали удары ВСУ по военным объектам в центре России и сценарий проигрыша РФ.

"Я не исключаю удар ВСУ в нашем глубоком тылу центральной части России", – заявил гость программы.

Также пропагандисты не отрицают вероятность успешного контрнаступления украинский войск.

Гость программы Скабеевой отметил большое количество современного оружия на счету у армии Украины, которое может быть применено для атаки по территории Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева сделала вид, что переживает за бойцов Вооруженных сил Украины, которым приходится воевать в сложных условиях. Из-за дождей их окопы под Бахмутом на Донетчине размокли, земля превратилась грязь.

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