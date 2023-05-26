Представители РДК и легиона 'Свобода России' до сих пор в Белгородской области – ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что на территории Белгородской области государства-агрессора РФ все еще остаются российские добровольцы, которые проводили там операцию. Они ставят перед собой цель освободить регион, а затем и всю Россию от режима бункерного диктатора Путина.

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Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире канала "Суспільне" в пятницу, 26 мая. Речь идет о представителях движения сопротивления из РДК и Легиона "Свобода России".

"Их задача – освобождение этих земель от режима Путина, который для жителей этих территорий, представителей разных народов и национальностей является режимом внутренней оккупации", – рассказал Юсов.

Он отметил, что для ряда народов "с высшим уровнем политического сознания" это не внутренняя оккупация, а прямая внешняя оккупация. Это касается, например, народов Кавказа или Татарстана.

В то же время представитель ГУР сказал, что в дальнейшем масштабы и территории, охватываемые операцией российских добровольцев, могут изменяться. Кроме того, изменяться могут даже названия земель и их статусы.

"Территория, которая называется "Российская Федерация" – в нее входят исторически разные земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Сегодня название такое, дальше увидим", – подытожил Юсов.

Отметим, что несколько дней назад российские добровольцы заявили, что провели военную операцию в Белгородской области РФ и вышли с минимальными потерями. Они держали под контролем несколько поселков в течение 24 часов. Также есть трофеи, а собственная техника потеряна не была: то, что показала кремлевская пропаганда, на самом деле было куплено оккупантами на черном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, атаки, которые устроили в Белгородской области легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус, показали ряд проблем в России, связанных с обороной государства. Основатель ЧВК "Вагнер" пытается использовать в своих интересах массовую обеспокоенность в информационном пространстве, чтобы укрепить свое влияние внутри страны.