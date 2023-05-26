Атака на Белгородскую область обнаружила большие проблемы в РФ: ситуацией пытается воспользоваться Пригожин – ISW

Атаки, которые устроили в Белгородской области легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус, показали ряд проблем в России, связанных с обороной государства. Основатель ЧВК "Вагнер" пытается использовать в своих интересах беспокойство информационного пространства, чтобы укрепить свое влияние внутри страны.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что батальонам территориальной обороны, созданным на Белгородщине для защиты области, ощутимо не хватало оружия.

Один из российских военных блогеров утверждал, что генеральный секретарь "Единой России" Андрей Турчак еще месяц назад призвал президента РФ Владимира Путина решить юридические вопросы, связанные со снабжением батальонов оружием. Если их не финансировать и не экипировать, эти подразделения вряд ли окажут влияние на безопасность приграничных районов России.

Со своей стороны, Пригожин 24 мая провел встречу с представителями приграничных с Украиной областей России, чтобы обсудить вопросы укрепления приграничных территорий. Он отметил необходимость усиления присутствия российских войск вдоль границы, расширение вооружения пограничников и их переобучение из пулеметов на гранатометы. Также куратор ЧВК предложил создать вдоль российско-украинской границы дополнительные траншеи, блиндажи и огневую поддержку, утверждая, что эти сооружения могут обеспечить значительную защиту от возможных военных угроз.

Аналитики напомнили, что ранее в Белгородской области потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство "Засечной линии" укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной, однако операция, проведенная "ДРГ", показала все недостатки этих сооружений.

В ISW считают, что новые призывы укрепить российские районы вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку российские силы и силы Вагнера неправильно распределяют средства, комплектуя эти укрепления. Имеющиеся укрепления и оборонные сооружения немногим могли помешать ограниченному рейду 22 мая на Белгород. Пригожин, вероятно, использует в своих интересах беспокойство информационного пространства, связанное с этой реальностью после рейда, чтобы укрепить свое влияние внутри страны.

Со своей стороны, Пригожин 24 мая провел встречу с представителями приграничных с Украиной областей России, чтобы обсудить вопросы укрепления приграничных территорий. Он отметил необходимость усиления присутствия российских войск вдоль границы, расширение вооружения пограничников и их переобучение из пулеметов на гранатометы. Также куратор ЧВК предложил создать вдоль российско-украинской границы дополнительные траншеи, блиндажи и огневую поддержку, утверждая, что эти сооружения могут обеспечить значительную защиту от возможных военных угроз.

Аналитики напомнили, что ранее в Белгородской области потратили 10 миллиардов рублей (около 132 миллионов долларов) на строительство "Засечной линии" укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной, однако операция, проведенная "ДРГ", показала все недостатки этих сооружений.

В ISW считают, что новые призывы укрепить российские районы вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку российские силы и силы Вагнера неправильно распределяют средства, комплектуя эти укрепления. Имеющиеся укрепления и оборонные сооружения немногим могли помешать ограниченному рейду 22 мая на Белгород. Пригожин, вероятно, использует в своих интересах беспокойство информационного пространства, связанное с этой реальностью после рейда, чтобы укрепить свое влияние внутри страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети обратили внимание на то, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 миллиардов рублей (462 млн. грн.) на оборудование защитных укреплений на границе, однако техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород;

– в ГУР МО Украины рассказали, что со стороны властей Белгородской области РФ наблюдается паника, хаос и неопределенность, в то время как местное население симпатизирует российским добровольцам. А заявления Москвы о якобы "больших потерях" среди "националистов" являются пропагандистским фейком.

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