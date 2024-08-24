В Воронежской области РФ после атаки БПЛА горит и детонирует склад БК. Фото и видео

В Воронежской области России в ночь на субботу, 24 августа, прогремели взрывы, после которых начался сильный пожар и детонация. Регион был атакован БПЛА – целью, по предварительным данным, был склад в боеприпасами.

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Об этом сообщили российские пропагандистские каналы. Взрывы было слышно в Острогожском районе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил что регион атаковали БПЛА. Сначала он выдал, что из-за падения обломков дрона "загорелась трава". Однако позже признался: из-за атаки БПЛА начался "пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов".

"По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Крупных разрушений на земле нет", – писал Гусев.

Мониториновый канал Monitor утверждает, что есть прилет по складу БК российских оккупационных войск.

В сети пишут, что в Острогожске расположен учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Министерства обороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины ударили по "Комбинату Кавказ" в Ростовской области РФ, где хранились нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии. Нефтебаза горит уже шестые сутки.

– 22 августа украинские БПЛА атаковали российский аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ – единственный, на котором построено укрытие для самолетов. Спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения на вражеском аэродроме.

– На аэродроме "Мариновка" дроны поразили склады с КАБами и топливом. Указанный аэродром враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

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