Позиции, на которых находился соратник Кадырова Делимханов, могли слить вагнеровцы: в России выдвинули версию

Днем 14 июня стало известно о том, что в результате "бавовны" на Запорожье получил ранение близкий соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов. Сам Кадыров даже предложил "щедрое вознаграждение" Главному управлению разведки Вооруженных сил Украины за информацию о месте, по которому был нанесен роковой для Делимханова удар: глава Чечни уверяет, что не может найти своего "дорогого брата".

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Тем временем бывший комбриг российской 72 бригады Роман Веневитин, которого ранее брали в плен наемники ЧВК "Вагнер", обвинил именно вагнеровцев в сливе местонахождения Делимханова украинским спецслужбам. Причиной этого, как пишет Веневитин, стал недавний конфликт между владельцем ЧВК "Вагнер" и Кадыровым и его ближайшим окружением.

Пока "кадыровцы", российские пропагандисты и прочие представители государства-агрессора никак не могут определиться, что же случилось с Делимхановым и случилось ли вообще, бывший комбриг 72 бригады ВС РФ Роман Веневитин в своем Telegram обвинил вагнеровцев в сливе координат Делимханова украинским войскам.

По его словам, причиной стал недавний конфликт между Пригожиным и близким окружением Кадырова.

"Как я и утверждал раньше, в попытке дискредитировать меня пригожинцы проговорились о фактах государственной измены. Они и раньше сотрудничали с разведкой противника, организовывая сливы местоположения наших подразделений. И вот это случилось опять. По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для нашей армии ещё c 2006 года", – заявил Веневитин.

Он также уверяет, что Делимханов очень тяжело ранен. Его и других оккупантов, получивших ранения вследствие удара ВСУ, якобы эвакуировали на 12 вертолетах.

"Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжёлом состоянии после прицельного артиллерийского обстрела со стороны укронацистов. Работали украинские спецслужбы, которые "ведут" приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенны. Для эвакуации были вызваны 12 бортов, которые, к счастью, сработали оперативно. Раненым предоставляется, насколько знаю, вся необходимая помощь", – написал Веневитин.

В то же время один из российских пабликов со ссылкой на источники пишет, что после удара Делимханов был "относительно жив" – и предполагает, что если слив был, он был куда выгоднее военному руководству РФ, чем Пригожину.

"Источник о ситуации с Делимхановым: "Делимханов после удара был относительно жив и на месте удара его, конечно, нет. Интереснее другое – куда он пропал, когда его "эвакуировали", и кто его слил. А ведь он руководит и планирует операции войск Кадырова. Что его слили вагнеровцы – вброс. Слили те, кому на руку конфронтация Пригожина и Кадырова, а это ДВКР ФСБ и Генштаб", – отмечено в сообщении.

Напомним, 1 июня Делимханов позвал Пригожина на "стрелку". Он заявил о неоправданно больших потерях ЧВК "Вагнер" в ходе непрофессиональных боев.

"Ты стал уже блогером и на весь мир орешь, что у нас проблемы. Мы все знаем, сколько людей ты положил в направлении Бахмута за 8 месяцев", – сказал тогда Делимханов.

Также он не согласен с критикой кадыровцев и минобороны РФ, которая звучала со стороны Пригожина.

"Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим", – заявил представитель Кадырова.

Так Делимханов, а за ним и другие представители окружения Кадырова отреагировали на слова Пригожина о том, что он не знает о новых позициях чеченских подразделений и чеченские войска будут захватывать отдельные населенные пункты, а не всю Донецкую область.

В ISW объяснили, что стоит за атакой кадыровцев на Пригожина: по мнению аналитиков, столь резкая реакция на относительно нейтральное заявление главаря ЧВК преследовала цель дискредитировать и подорвать авторитет лидера наемников.

На дерзкие обращения кадыровцев отреагировали вагнеровцы и неизвестно, чем бы закончилось дело, но 4 июня Пригожин заявил о том, что конфликт якобы был улажен.

Но уже 9 июня Кадыров обвинил Пригожина в работе против России и Путина. Глава Чечни убежден, что своими высказываниями тот якобы дискредитирует российскую армию, генштаб РФ, минобороны и ахматовцев. Он сказал, что провел с главарем вагнеровцев телефонный разговор, и тот пообещал избегать публичных упоминаний о подразделении "Ахмат", но его окружение уже на следующий день "сделало ряд циничных заявлений".

Кадыров заявил, что минобороны РФ якобы "всегда помогает" подразделениям на фронте.

"Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса", – заявил глава Чечни.