'Мы все знаем, сколько ты людей положил': правая рука Кадырова позвал Пригожина на 'стрелку'. Видео

Соратник и правая рука главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов высказался против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Кадыровец предложил повару Путина решить вопрос "лицом к лицу".

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Соответствующее видео появилось в Telegram. Делимханов буквально позвал Пригожина на "стрелку" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он заявил о неоправданно больших потерях при непрофессиональных боях.

"Ты стал уже блогером, и на весь мир орешь, что у нас проблемы. Мы все знаем сколько людей ты положил в направлении Бахмута за 8 месяцев", – сказал Адам Делимханов.

Также он не согласен с критикой кадыровцев и минобороны РФ, которая льется со стороны Пригожина.

"Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить время и место. Мы тебе объясним, что непонятно. Увидимся. Мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим", – заявил представитель Кадырова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров анонсировал наступление своей личной гвардии в Донецкой области и на других горячих направлениях. Это "событие" сейчас активно пиарят российские пропагандисты, преподнося кадыровцев как "бесстрашных воинов", хотя они уже долгое время упорно отказывались принимать участие в активных боевых действиях – у них совсем другая "специализация".

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