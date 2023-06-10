'Надо ставить точку': Кадыров обвинил Пригожина в работе против России и Путина

Пока украинские воины ликвидируют на фронте российских оккупантов, в самой России набирает обороты очередной раскол. Глава Чечни, военный преступник Рамзан Кадыров вновь набросился с обвинениями на другого военного преступника, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и обвинил его в работе против РФ и российского диктатора Путина.

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Скандал разгорелся после того, как Пригожин и Кадыров заявили о намерении заменить "вагнеровцев" на боевиков "Ахмат" в Бахмуте и шантажировали минобороны РФ передать им больше боеприпасов.

На своей странице в соцсети 9 июня Кадыров обвинил Пригожина в том, что своими высказываниями тот якобы дискредитирует российскую армию, генштаб РФ, минобороны и ахматовцев. Он сказал, что провел с главарем вагнеровцев телефонный разговор.

"Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни "Ахмат", ни "Вагнер" в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры "Вагнера" уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений", – написал Кадыров.

Также преступнику не понравились использованные в заявлении Пригожина "формулировки", в особенности намек на судьбу "Ямадаева и еще кучи людей" и то, что владелец ЧВК назвал чеченцев национальным меньшинством.

Кадыров заявил, что минобороны РФ якобы "всегда помогает" подразделениям на фронте.

"Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса", – заявил глава Чечни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров анонсировал наступление своей личной гвардии в Донецкой области и на других горячих направлениях. Это "событие" сейчас активно пиарят российские пропагандисты, преподнося кадыровцев как "бесстрашных воинов", хотя они уже долгое время упорно отказывались принимать участие в активных боевых действиях – у них совсем другая "специализация".

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