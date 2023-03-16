Все по плану? Россияне устроили истерику из-за пожара в управлении ФСБ в Ростове: момент взрыва попал на видео

Взрыв и пожар в Ростове-на-Дону в здании пограничного областного управления ФСБ напугали многих жителей России. Некоторые задаются вопросом, что именно там произошло и почему версию о замыкании проводки выдвинули еще до того, как потушили огонь.

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Читатели пропагандистских Telegram-каналов оставили под новостями об инциденте множество комментариев. Значительная часть обвиняет в случившемся украинцев или российских диверсантов.

"Главное, причину установили до того, как пожар затушили", – возмутился один из комментаторов.

При этом на видео, снятом камерой домофона в доме напротив, слышно звук взрыва, после чего над зданием федеральной службы безопасности начал подниматься дым.

Некоторые пользователи отреагировали на пожар с сарказмом. "СВО" идет по плану", "Еще не перешли красные линии?" "Ничего страшного не случилось, это учения", – шутят они.

"Репутация, конечно теперь сильно "подмочена", "Они себя не могут охранять даже", "Просто нет слов. Как такое можно было допустить?" – спрашивают жители страны-агрессора.

В соцсетях писали, что после того, как здание охватило пламя, якобы происходила детонация боеприпасов (хотя местные власти это не подтверждают). Россияне удивились, почему их силовики хранят БК посреди города по соседству с жилыми домами.

Напомним, что здание пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области (которое находится в городе Ростов-на-Дону) загорелось в первую половину дня 16 марта.

Губернатор области Василий Голубев поспешил успокоить жителей РФ. Он утверждает, что, предварительно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки внутри помещения.

"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен", – собщал Голубев.

По данным российских СМИ, один из пострадавших в тяжелом состоянии, у него множественные переломы. Один человек якобы погиб.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Белгород (40 км от украинской границы), посетила "бавовна". Местные жители слышали взрывы и видели признаки пожара в районе железнодорожного вокзала.

– 14 марта в Белгороде прозвучала серия взрывов в районе аэропорта. Местные власти сообщили о якобы "сбитии ракет".

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