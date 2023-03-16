Российский Белгород посетила "бавовна": горела железнодорожная станция. Фото и видео

В российский город Белгород, который находится в 40 километрах от украинской границы, завезли "бавовну". Местные жители слышали взрывы и видели признаки пожара в районе железнодорожного вокзала.

Видео дня

Об этом сообщают в местных Telegram каналах. Там же публикуют многие фото и видео с места инцидента. При этом версии произошедшего разнятся (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, после сильного взрыва на ТЭЦ возле железнодорожного вокзала поднялся дым, а улицу Вокзальную перекрыли. На фотографиях, которые они выложили, отчетливо виден пожар. Также на фото и видео видны пожарные машины у здания железнодорожной станции.

По другой версии, причиной пожара стал обломок якобы сбитой ракеты, который упал в районе железнодорожного вокзала. На одном из фото видны характерные следы на асфальте.

"В Белгороде системой ПВО были сбиты две ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – сухо прокомментировал ситуацию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 марта жители Белгородской области попросили прекратить обстреливать Украину с территории их региона, ибо их очень донимает ответный огонь. При этом они не имеют ничего против войны, которую РФ развязала в нашей стране, просто хотят, чтобы она их не затрагивала.

Однако российские власти их не услышали и уже в ночь на 14 марта в Белгородской области произошла "бавовна". Оккупанты запустили по Украине три ракеты, однако по меньшей мере две из них "решили" остаться дома и упали, даже не долетев до границы.

А вечером 14 марта уже в самом Белгороде прозвучала серия взрывов в районе аэропорта. Местные власти сообщили о якобы "сбитии ракет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!