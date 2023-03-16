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Российский Белгород посетила "бавовна": горела железнодорожная станция. Фото и видео

Руслан Рудомский
Новости России
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В Белгороде горела железнодорожная станция

В российский город Белгород, который находится в 40 километрах от украинской границы, завезли "бавовну". Местные жители слышали взрывы и видели признаки пожара в районе железнодорожного вокзала.

Видео дня

Об этом сообщают в местных Telegram каналах. Там же публикуют многие фото и видео с места инцидента. При этом версии произошедшего разнятся (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, после сильного взрыва на ТЭЦ возле железнодорожного вокзала поднялся дым, а улицу Вокзальную перекрыли. На фотографиях, которые они выложили, отчетливо виден пожар. Также на фото и видео видны пожарные машины у здания железнодорожной станции.

Пожар в районе железнодорожной станции в Белгороде

По другой версии, причиной пожара стал обломок якобы сбитой ракеты, который упал в районе железнодорожного вокзала. На одном из фото видны характерные следы на асфальте.

Перекрытая улица Вокзальная в Белгороде

"В Белгороде системой ПВО были сбиты две ракеты. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы", – сухо прокомментировал ситуацию губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 11 марта жители Белгородской области попросили прекратить обстреливать Украину с территории их региона, ибо их очень донимает ответный огонь. При этом они не имеют ничего против войны, которую РФ развязала в нашей стране, просто хотят, чтобы она их не затрагивала.

Однако российские власти их не услышали и уже в ночь на 14 марта в Белгородской области произошла "бавовна". Оккупанты запустили по Украине три ракеты, однако по меньшей мере две из них "решили" остаться дома и упали, даже не долетев до границы.

А вечером 14 марта уже в самом Белгороде прозвучала серия взрывов в районе аэропорта. Местные власти сообщили о якобы "сбитии ракет".

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