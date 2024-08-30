Пожар продолжается уже несколько дней: в Ростовской области продолжает гореть нефтебаза "Атлас". Видео

Неподалеку от города Каменск-Шахтинский в Ростовской области России по состоянию на утро 30 августа продолжала полыхать нефтебаза "Атлас". Удар по ней беспилотники нанесли в ночь на 28 августа.

Видео дня

Черного дыма над объектом меньше не становится. Об этом свидетельствуют видео с места "бавовны". Кстати, вечером 28-го числа там раздался еще один взрыв – огонь добрался до еще одной емкости.

"Значит, будет гореть, пока не сгорит полностью, как и предыдущее нефтехранилище в Пролетарске", – высказал мнение украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем канале в Telegram.

"Атлас" стоит возле федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон": Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск. Поэтому большинство кадров с места пожара сняты автомобилистами, которые проезжали мимо.

Кстати, немало местных Telegram-каналов старались не освещать "инцидент" на нефтехранилище слишком активно. Это отметил и один из более смелых ростовских пабликов.

Его авторы 28 августа просили у регионального правительства прокомментировать площадь пожара, но им отказали. "А районный глава бросил трубку, когда ему дозвонился наш корреспондент", – написал один из Telegram-каналов Ростовщины.

Только ближе к 15:00 глава Каменского района ввел режим повышенной готовности, а еще рассказал, что сам находится на месте происшествия. До этого вся информация, которую можно было увидеть на официальной странице местной администрации, касалась праздников (к примеру, чиновники опубликовали пост о дне нефти 27 августа).

"Сейчас пожар до сих пор полыхает, дым замечают все проезжающие по М-4", – указал ростовский Telegram-канал.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным источника нашего издания, стратегический объект Росрезерва в районе Каменск-Шахтинского – нефтебазу "Атлас" – около 3:00 среды, 28 августа, поразили ГУР и ССО дронами украинского производства.

– Вечером 28 августа там раздался еще один взрыв. После него пожар разгорелся с новой силой.

– Спутниковые снимки доказывают, что на "Атласе" горели минимум три резервуара с топливом.

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