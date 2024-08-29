На нефтебазе 'Атлас' в Ростовской области продолжается пожар: появились спутниковые снимки

В сети опубликовали спутниковые снимки пожара, охватившего территорию нефтебазы "Атлас" "Росрезерва", расположенной рядом с хутором Астахов в Ростовской области России. Она вспыхнула в результате атаки дронов ночью 28 августа. В настоящее время пылает три резервуара с топливом.

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Соответствующие кадры опубликовало "Радио Свобода". Местные телеграм-каналы сообщают, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, подающих пену для нейтрализации горящего топлива.

Напомним, ГУР и ССО в ночь на 28 августа с помощью ударных дронов украинского производства поразили стратегический объект Росрезерва в районе Каменско-Шахтинского – нефтебазу "Атлас". Вечером 28 августа там раздался еще один взрыв. После него пожар разгорелся с новой силой.

"Вот так выглядит пожар на нефтебазе "Атлас" Росрезерва на снимке, сделанном сегодня, 28 августа. На фотографии можно увидеть, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений. Известно, что атака была этой ночью", – прокомментировало фото издание.

Нынешняя атака на комбинат "Атлас" Росрезерва – уже вторая. До этого беспилотник атаковал нефтебазу 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генштабе подтвердили, что в ночь на 28 августа Силы обороны поразили несколько стратегических объектов войск РФ на территории страны-агрессора. Мощным "хлопком" защитники накрыли две нефтебазы и состав артиллерийских боеприпасов врага.

– Ночью 28 августа в хуторе Малая Меженко Воронежской области России БПЛА атаковали склад с боеприпасами российской армии. На территории произошел пожар. Жителей двух населенных пунктов эвакуировали.

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