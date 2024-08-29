На нефтебазе 'Атлас' в Ростовской области прогремел новый взрыв. Видео

Вечером 28 августа на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области России, которую минувшей ночью атаковали дроны-камикадзе, прогремел еще один мощный взрыв. После него пожар разгорелся с новой силой.

Видео дня

Об этом пишут российские паблики. В сети также были обнародованы видео мощного взрыва и пожара на территории нефтебазы.

По данным местных жителей, мощная "бавовна" на территории горящей нефтебазы "Атлас" неподалеку от города Каменск-Шахтинский раздалась в среду вечером.

Взрыв был такой силы, что зарево от пожара после него видно в десятках километров от нефтебазы.

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В российских соцсетях предполагают, что разгерметизировался один из резервуаров с топливом.

Никаких официальных комментариев от властей РФ пока не было.

Тем временем в сети появились первые спутниковые снимки утреннего пожара на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ. Их обнародовало "Радио Свобода".

На фото хорошо видно, что горят по меньшей мере две цистерны, а третья повреждена.

"Вот так выглядит пожар на нефтебазе "Атлас" Росрезерва на снимке, сделанном сегодня, 28 августа. На фотографии можно увидеть, что горят два резервуара с топливом, еще несколько имеют следы повреждений. Известно, что атака была этой ночью", – прокомментировало фото издание.

Следует надеяться, что после повторного взрыва на "Атласе" сгорит еще больше топлива, а огонь "доработает" за БПЛА и уничтожит вражескую нефтебазу дотла.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 августа ГУР и ССО с помощью ударных дронов украинского производства поразили еще одну нефтебазу в Ростовской области РФ. Речь идет о стратегическом объекте Росрезерва в районе Каменско-Шахтинского нефтебаза "Атлас".

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