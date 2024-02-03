Пожар на НПЗ в Волгограде 'организовали' беспилотники СБУ – источники

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде произошел в результате атаки дронов Службы безопасности Украины. Два БПЛА поразили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Отмечается, что украинские спецслужбы продолжают работать над системным уничтожением инфраструктуры, используемой государством-террористом для ведения войны в Украине.

"Ударами по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета. "Бавовны" на российских НПЗ будут продолжаться", – заверил источник.

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