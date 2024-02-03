В сети показали момент прилета БПЛА в Волгограде, где вспыхнул НПЗ

Утром 3 февраля неизвестные дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. Момент прилета БПЛА на территорию предприятия попал на видео.

Видео дня

В результате атаки на НПЗ возник мощный пожар. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Момент атаки БПЛА на видео зафиксировали жители поселка Малые Чапурники Светлоярского района области. Примечательно, что этот населенный пункт расположен в 5 км от нефтеперерабатывающего завода "Лукойл", который попал под атаку БПЛА.

Камера, установленная на одном из частных домовладений, зафиксировала, что в момент удара на НПЗ произошел мощный взрыв. Также сообщается, что завод был атакован в 4:49 утра по местному времени.

Кроме того, местные жители утверждают, что взрыв был не один. Одна из жительниц поселка Малые Чапурники пожаловалась, что проснулась в 4:20 от очень сильного взрыва. Однако через полчаса прогремел второй взрыв.

В МЧС РФ заявили, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе был потушен около 7 часов утра. При этом информацию об атаке БПЛА подтвердили сразу несколько источников в экстренных службах.

Напомним, в России ранним утром 3 февраля прозвучали взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл". После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар.

Ранее сообщалось, что РФ потеряла уже 37% экспорта бензина из-за ударов дронов по НПЗ. На 23% упал экспорт дизельного топлива.