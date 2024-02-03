Не Волгоградом единым: в минобороны РФ пожаловались на украинские БПЛА еще в двух областях

В России снова пожаловались на атаку украинских дронов по территории РФ. В ночь на 3 февраля, как утверждают в минобороны государства-агрессора, запущенные Украиной БПЛА кружили над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями.

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При этом в российском МО решили не изменять себе и заявили о "предотвращении попытки киевского режима совершить террористическую атаку". Об этом говорится в официальном заявлении так называемого оборонного ведомства РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей", – заявили в возглавляемом Сергеем Шойгу ведомстве.

При этом у российских захватчиков, по всей видимости, довольно странное представление о том, как должна работать противовоздушная оборона.

В частности, сбитие дронов противника нефтеперерабатывающими заводами, как это произошло утром 3 февраля в Волгограде, вряд ли может считаться эффективным противодействием атаке. Хотя беспилотник, попавший по территории крупнейшего производителя нефтепродуктов на юге РФ и вызвавший там масштабный пожар, безусловно, больше никуда не полетит.

В Белгородской области, согласно заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, обломки сбитых российским ПВО попадали на головы, дома и автомобили жителей региона. Поэтому и здесь представителям армии государства-агрессора, которые убитых и искалеченных в результате террористических ударов РФ украинцев "списывают" на "криворукую украинскую ПВО", которая "сбивает дроны и ракеты над населенными пунктами" и этим, мол, ведет к жертвам – лучше бы помолчать.

Напомним, накануне стало известно, что украинские воины в Брянске ликвидировали группу сотрудников ФСБ. Те готовились к отправке на войну против Украины, однако благодаря защитникам нашего государства "демобилизовались" досрочно, еще до пересечения российско-украинской границы.

По данным Генштаба, ликвидировано 18 российских захватчиков. Еще двое пока в больнице, однако, имеют высокие шансы пополнить статистику безвозвратных потерь РФ на своей же территории.