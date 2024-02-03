В России снова 'бавовна': атакован нефтеперерабатывающий завод в Волгограде

В России ранним утром 3 февраля прозвучали взрывы в Волгограде. Сообщается об атаке дронов на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл".

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После взрывов на предприятии вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщил российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"В Волгограде БПЛА атаковали НПЗ Лукойл. Был взрыв. Площадь пожара свыше 300 кв м", – отмечено в сообщении.

Согласно сообщениям в местных СМИ, пожар на НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" вспыхнул после удара одного беспилотника.

"В Волгограде на нефтеперерабатывающий завод упал беспилотник. В результате ЧП на НПЗ начался крупный пожар. Информацию об этом подтвердили сразу несколько источников в экстренных службах и МЧС", – пишет одно из местных изданий.

Очевидцы утверждают, что на территории завода "дым валит столбом".

"Упал беспилотник, вызвали сразу военных, медиков и пожарных. Момента падения никто из оперсотрудников не видел. Но сообщили, что повреждения там серьезные. Людей не было в момент случившегося, пока без жертв", – цитируют местные журналисты рассказ собеседника из экстренных служб.

Издание также получило подтверждение о пожаре в МЧС Волгоградской области.

"В 04:42 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе Волгограда. По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается", – заявили представители МЧС РФ, не упоминая о дронах.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" считается крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Мощность завода составляет 14,8 млн тонн.

Напомним, накануне сообщалось, что РФ потеряла уже 37% экспорта бензина из-за ударов дронов по НПЗ. На 23% упал экспорт дизельного топлива.

Между тем, в минэнерго РФ, на основе данных которого журналисты и подсчитали объемы сокращения экспорта, косвенно даже не отрицают влияния атак на внешнюю торговлю, хотя и прямо его не признают. Российские власти уверяют, что причиной обвала экспорта стали "внеплановые ремонты" на нефтеперерабатывающих заводах.