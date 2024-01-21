Пожар на нефтебазе в Брянской области тушили два дня, горели 3000 тонн топлива – разведка

Пожар на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области РФ тушили двое суток. В результате атаки БПЛА в ночь на 19 января там загорелись четыре резервуара с топливом общим весом более 3100 тонн.

Видео дня

Об этом рассказали источники OBOZ.UA в украинской разведке. Целью дрона стало предприятие "Роснефти" "Брянскнефтепродукт".

Пстрадавших вследствие прилета нет, однако более 30 местных жителей близлежащих домов были эвакуированы к родственникам.

Российские МЧСники смогли ликвидировать пожар лишь спустя двое суток – после полуночи 21 января, сообщают наши источники в разведке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на пятницу, 19 января, БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области РФ – там вспыхнул мощный пожар. Наши источники в разведке подтвердили, что операцию провело ГУР Минобороны Украины.

– Губернатор Александр Богомаз выдал, что РЭБ якобы подавила дрон так, что он во время "уничтожения" сбросил боеприпас точно на резервуары, однако россияне подняли его на смех.

– В ночь на 21 января в порту в поселке Усть-Луга Ленинградской области РФ в результате атаки БПЛА прогремели взрывы в терминале компании "Новатэк", выпускающей нефть, керосин, дизельную фракцию и мазут. По данным наших источников, операцию провела СБУ. Это была уже третья атака на нефтегазовый объект в РФ за последние четыре дня, отмечают росСМИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!