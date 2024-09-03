Пожар длился 16 дней: как выглядит нефтебаза в российском Пролетарске после атаки дронов. Кадры со спутника

Нефтебаза в Пролетарске Ростовской области РФ горела целых 16 дней после атаки украинских дронов. Пожар там закончили тушить только в понедельник, 2 сентября.

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Площадь пожара на нефтебазе достигла десяти тысяч квадратных метров. Издание "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки до удара (16 августа) и после ликвидации пожара.

"Через пять дней после первого удара, 23 августа, нефтебазу в Пролетарске Ростовской области повторно атаковали украинские дроны", – напомнили там.

На кадрах хорошо видны последствия масштабного возгорания на важном для врага объекте. Всего там загорелись около 20 цистерн с дизельным топливом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Эту нефтебазу в Ростовской области дроны ГУР атаковали еще 18 августа. С тех пор на объекте продолжался пожар, который распространился на огромную площадь. Пламя охватывало новые цистерны, они взрывались каждый день. Пострадали не менее 50 пожарных, пытавшихся потушить пожар.

– А 23 августа россияне заявили, что ВСУ снова атаковали этот объект в Пролетарске.

– Местные МЧСники безуспешно пытались потушить пожар на нефтебазе. К тушению огня даже привлекали священников РПЦ. Но после этого в городе начался еще один пожар, сгорели несколько домов на одной улице.

– Россияне устроили истерику из-за уничтожения нефтебазы в Пролетарске. Они жаловались, что ее "15 лет строили, за неделю ухандохали".

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