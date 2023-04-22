Поврежден дом, есть пострадавшие: в Белгороде журналист признался, что авиабомб было две. Видео

Журналист из российского Белгорода Никита Парменов заявил, что накануне на город упала не одна, а сразу две авиабомбы. Вторая якобы "приземлилась" в квартале от первой, повредила жилой дом и ранила троих человек.

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Инцидент произошел на улице Шаландина. Соответствующее видео опубликовал в Telegram офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Насколько мы понимаем сейчас, вероятнее всего, упал еще один снаряд. Вероятнее всего, это была еще одна бомба", – сказал журналист.

Отмечается, что местные силовики оперативно оцепили место падения, дом расселили, а сам факт этого происшествия администрация Белгорода не признает.

Парменов предположил, что вторая бомба не разорвалась – она пробила несколько балконов и зашла в землю, где до сих пор находится.

Напомним: вечером 20 апреля в Белгороде прогремел мощный взрыв. Хотя сначала российские пропагандисты сообщили о "падении неизвестного объекта", в минобороны РФ признались, что на город упала авиабомба, которую российские оккупанты хотели направить на Харьков.

По словам очевидцев, взрывная волна была настолько сильной, что один из автомобилей выбросило на крышу магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россияне устроили истерику из-за полного видео "хлопка" в Белгороде. Большинство из них заметно встревожены, огорчены и уже не знают, чего опасаться в будущем;

– пропагандисты, со своей стороны, заявили, что создавшая на проспекте Ватутина воронку техника принадлежит минобороны РФ и способна "ликвидировать экстремистов в зоне СВО". Кто эти экстремисты и, как Белгород, оказался в зоне так называемой спецоперации, пропагандист не уточнял.

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