Свист, взрыв и искры: появилось видео 'бавовны' в российском Белгороде

В российский Белгород вечером в четверг, 20 апреля , посетила мощная "бавовна". Момент взрыва попал на камеру.

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Хотя сначала российские пропагандисты сообщили о "падении неизвестного объекта", в минобороны РФ сообщили, что на Белгород упала авиабомба, которую российские оккупанты хотели направить на Харьков. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. (чтобы его посмотреть, докройте до конца новости).

Да, на кадрах сначала слышен громкий свист, а потом уже происходит взрыв. По словам очевидцев, взрывная волна была настолько сильной, что один из автомобилей подбросил на крышу магазина.

В момент прилета в Харькове звучала воздушная тревога, поэтому в сети предположили, что на российский город упала авиабомба, которую РФ хотела направить в Харьков. Речь идет о ФАБ – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС РФ.

Такую информацию обнародовали и российские "военкоры", которые также обвиняют во взрыве самих оккупантов.

А позже в Минобороны РФ признались, что их самолет "загубил" бомбу. "Над российским Белгородом во время полета самолета Су-34 состоялся "внештатный восток авиационного боеприпаса", – заявили там.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет, хотя неофициально уже сообщается о двух погибших.

В результате "бавовны" на дороге Белгорода появилась огромная воронка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже отреагировал на ЧП. Он заявил, что образовавшаяся на дороге воронка была диаметром 20 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что в РФ больше нет безопасных мест, ведь полномасштабная война, развязанная ею против Украины, дошла до каждого дома, "подданного режиму Путина".

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