В Кремле снова заявили об якобы риске эскалации в Приднестровье. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков назвал эту ситуацию "поводом для волнения".

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Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА "Новости". По словам Пескова, Кремль пристально наблюдает за обстановкой вокруг Приднестровья.

"Естественно, ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне", – сказал он.

Следует отметить, что ранее Россия обвинила Украину в подготовке к вторжению в Приднестровье. В минобороны РФ выдали, что реализация этой украинской "провокации" якобы представляет угрозу для РФ.

А 24 февраля в МИД РФ заявили, что сочтут нападением на Россию "вторжение Украины в Приднестровье".

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в якобы "планы" Украины открыть второй фронт в Приднестровье. По мнению диктатора, это будет не в интересах Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию обвиняют в подготовке государственного переворота в Молдове, который может втянуть ее в войну Кремля против Украины. Хотя Москва отвергает обвинения, ее действия в отношении Молдовы поразительно напоминают предпринятые перед оккупацией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.