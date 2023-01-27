Понесли потери, не доехав до Украины: под Белгородом перевернулся КамАЗ с ''мобиками'', много пострадавших. Фото

В Белгородской области 27 января произошла авария при участии военного КамАЗа. Он перевозил мобилизованных россиян, шестеро из них были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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Причиной аварии, в ходе которой военный грузовик перевернулся, официально назвали погодные условия. Об этом пишет один из российских Telegram-каналов.

"В Белгороде из-за погодных условий военный КамАЗ съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, пострадали шесть военнослужащих. На месте работают экстренные службы", - гласит сообщение, появившееся в паблике около 10 часов утра 27 января.

Чуть позже на канале опубликовали также список мобилизованных россиян, которые пострадали вследствие аварии под Белгородом. Большинство из них - из Тверской области РФ, однако есть также по одному выходцу из Московской области и города Нальчик.

Что же касается причин происшествия - его списали на плохую погоду.

"Предварительно, причиной аварии стал густой туман и сильный гололёд на трассе. Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в Военный госпиталь Белгорода", - отмечено в сообщении.

Напомним, 16 января в Белгородской области РФ случалась "бавовна" в районе АПП "Шебекино". У оккупантов вследствие взрыва есть потери: пять военнослужащих страны-агрессора погибли, еще двое получили ранения.

Громким для Шебекино Белгородской области стало и 15 января. Тогда в Белгородской области военный взорвал гранату в части: три человека погибли, еще 8 пропали без вести.

Кроме того, в этот же день российские СМИ сообщили, что произошел "хлопок" на рынке в Шебекино.

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