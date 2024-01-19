Потерь нет? В сети показали впечатляющие кадры последствий прилета по Тамбовскому пороховому заводу. Видео

В сеть попало видео последствий атаки на Тамбовский пороховой завод в Котовске (РФ). На опубликованных кадрах видны масштабные разрушения.

Видео дня

Российские пропагандисты заявили, что "дрон самолетного типа" рано утром в пятницу, 19 января, упал рядом со зданием завода на проспекте Труда. По их словам, "обошлось без последствий", а беспилотник "увезли саперы".

"Беспилотник ВСУ попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. По нашей информации, целью стал цех № 3, где смешивают продукцию", – написал пропагандистский Telegram-канал Mash.

Пропагандисты утверждают, что БПЛА якобы обнаружили сотрудники ночной смены, которым "пришлось эвакуироваться". На место вызвали саперов, которые "увезли" дрон. Однако видео последствий подвергает сомнению правдивость таких заявлений.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что пороховой завод утром 19 января "работает штатно".

Как известно, Тамбовский пороховой завод выпускает пироксилиновые пороха, которые применяются в стрелковом оружии и в артиллерии. Он является одним из крупнейших предприятий РФ по производству пороха, около 20% продукции идет на экспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным росСМИ, атака на завод произошла около четырех утра 19 января. На предприятии ранее уже происходили взрывы, в частности в июне и ноябре 2023 года. В первом случае погибли четыре человека, а причиной взрыва называли человеческий фактор.

Напомним также, в ночь 19 января БПЛА атаковал нефтебазу в Клинцах Брянской области РФ. Там вспыхнул мощный пожар, который МЧСники не смогли быстро погасить. Операцию провело ГУР, сообщили наши источники в разведке.

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