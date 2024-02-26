"Поступил как Иуда": российские пропагандисты показали видео с отцом убитого в Испании пилота Кузьминова. Видео

Олег Сиваев – отец убитого в Испании российского пилота вертолета Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины, – назвал сына предателем. Он выразил сожаление не из-за убийства собственного ребенка, а из-за ликвидации российских оккупантов.

Житель РФ дал комментарий пропагандистским СМИ. Соответствующее видео опубликовал один из Telegram-каналов противника 26 февраля.

Сиваев осудил сына. По его мнению, военнослужащий РФ "поступил как Иуда". "И в то же время мне его жалко, что он разменялся на такую мелочь, предав свою родину, отчизну, своих близких", – сказал россиянин.

Он добавил, что "нигде предателя ни одна сторона не уважала" и "предатель есть предатель".

При этом мужчине "очень жаль" двух коллег Кузьминова, которые были вместе с ним на борту российского вертолета Ми-8, переправленного на территорию Украины. В ходе спецоперации ГУР МО "Синица" они были ликвидированы.

"Мне очень жалко этих людей, искренне жалко", – поплакался фанат РФ.

По словам Сиваева, последний раз он видел сына в 2013 году. Тот, со слов отца, тогда рассказал ему, что "учится на Западе и работает летчиком".

Напомним, Максима Кузьминова убили в городе Ла-Вильяхойос (Испания) на автостоянке 13 февраля. Киллеры сделали 12 выстрелов, а затем переехали жертву своей машиной.

В ГУР МО Украины подтвердили, что Кузьминов мертв. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что бывшему российскому военному предлагали оставаться на территории нашей страны. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, пилот выехал в Испанию по собственному желанию.

В NYT написали, что украинские разведчики предупреждали россиянина, что его жизнь в опасности, но он проигнорировал все предупреждения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Испанские СМИ отмечали, что Кузьминов был убит "группой профессионалов". К преступлению могут быть причастны спецслужбы страны-агрессора России.

– Известно, что дед Максима Кузьминова проживает в Золотоношском районе Черкасской области.

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