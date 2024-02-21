Не послушал украинскую разведку и уехал в Испанию: NYT выяснил новые обстоятельства смерти российского пилота Кузьминова

Смерть российского военного Максима Кузьминова в Испании сейчас рассматривается как работа российских спецслужб. Однако разведка РФ неофициально сообщила, что проверяет информацию об убийстве и не исключает, что это была спецоперация по прикрытию перебежчика.

Представители украинской разведки еще раньше предупреждали Кузьминова, что его жизнь находится в опасности. Как пишет NYT, россиянина призвали не покидать Украину.

Кузьминов проигнорировал все предупреждения. 28-летний перебежчик переехал на полученные деньги (в Украине за угон военного вертолета он получил полмиллиона долларов) в небольшой курортный городок на средиземноморском побережье Испании, в провинции Аликанте.

Двое испанских полицейских, знакомых с делом, подтвердили, что тело мужчины, найденное у дома у Вильяхойоса, принадлежало именно Кузьминову. Россиянина расстреляли, а потом еще и переехали на автомобиле. Позже этот автомобиль был найден сожженным дотла.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк заявил, что может "подтвердить факт смерти" Кузьминова, но отказался уточнить обстоятельства. Правоохранители Испании также не предоставили никакой информации о нападающих или их мотивах. Ранее в полиции рассказали, что документы, обнаруженные на теле, были изданы на имя 33-летнего украинца. Но добавили, что найденные удостоверения могут быть фальшивыми.

"Деятельность господина Кузьминова в Испании остается непонятной. В этой стране он жил в скромном многоквартирном доме менее чем в 10 минутах ходьбы от пляжа в районе, популярном среди украинских и российских туристов", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, российского летчика Кузьминова, пошедшего на сотрудничество с Силами обороны Украины, убили 12 выстрелами. В украинской разведке подчеркнули, что пилот уехал в Испанию по собственному желанию.

Напомним: операцию "Синица" организовало ГУР Минобороны Украины. Пилот Максим Кузьминов во время одного из полетов Ми-8 приземлился в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали о происходящем и были ликвидированы. В ГУР рассказали, что работа над операцией продолжалась в течение шести месяцев. Разведчики получили российский вертолет, а также детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, которые он перевозил.

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