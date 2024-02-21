Работали профессионалы: в Испании обнародовали новые подробности убийства российского пилота Кузьминова. Видео

Испанские СМИ пишут, что российский пилот Максим Кузьминов, который пригнал в Украину вертолет Ми-8, был убит "группой профессионалов". Они не исключают, что к убийству могут быть причастны спецслужбы страны-агрессора России.

Как говорится в материале El Espanol, Кузьминов был убит "группой профессионалов", которая следила за его распорядком дня и за всеми камерами наблюдения в Вильяхойосе, где и произошло преступление. Гражданская гвардия начала расследовать инцидент, как "сведение счетов".

"Жертва получила полдюжины пулевых ранений, а автомобиль, на котором скрылись убийцы, проехал через его тело. Вскоре после этого эту машину нашли сгоревшей в нескольких километрах от города Эль-Кампельо", – говорится в материале.

Издание VilaWeb отметило, что суд постановил держать рассмотрение дела в тайне. Журналисты пишут, что "с течением времени причастность России к этому преступлению выглядит все более вероятной".

Правоохранители до сих пор не подтвердили испанским СМИ, что жертвой в Вильяхойоса был именно российский пилот Кузьминов. В то же время глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин уже поспешил назвать Кузьминова "предателем и преступником, который стал моральным трупом в тот момент, когда спланировал свое грязное и страшное преступление".

Хотя документы, найденные у погибшего якобы принадлежали 33-летнему гражданину Украины, источники в полиции и Главном управлении разведки Украины подтвердили, что это был именно Кузьминов. Его личность подтвердили отпечатки пальцев, а документы были фальшивыми.

"У нас нет данных, мы не можем ничего подтвердить или опровергнуть, даже то, сколько пулевых попаданий было у трупа. Мы говорим об этом всем СМИ, и я надеюсь, вы понимаете", – ответил на вопрос журналистов представитель командования Гражданской гвардии в городе Аликанте.

Пресс-секретарь правительства Испании, сославшись на тайну следствия, также уклонилась от ответа на вопрос, было ли это убийство казнью со стороны России.

В муниципалитете Вильяхойоса, где произошло преступление, проживает около 35 тысяч человек. СМИ пишут, что по последним данным, там зарегистрировано 1200 граждан России и 800 украинцев.

"Все муниципалитеты на Коста Бланке связаны между собой. Поэтому не исключено, что Максим Кузнинов, образ которого получил широкую огласку, когда он дезертировал, был обнаружен кем-то из соотечественников", – пишет издание.

Как отмечает издание "Телеграф", Кузьминов перебрался в этот муниципалитет осенью 2023 года и поселился в современном жилом комплексе Cala Alta. Многие владельцы жилья здесь – выходцы из Украины, России, Болгарии и других стран Восточной Европы. Среди них – и отставные российские силовики, сообщили журналистам жители района.

Некоторые знали о прошлом Кузьминова: он сам делился историей о том, как перегнал Ми-8 из России в Украину.

Рядом с ЖК – кафе, офисы и магазины; через несколько минут – побережье Средиземного моря. Кузьминова описывают как неприметного, вежливого одиночку, вопреки заявлениям российских ресурсов о его проблемах с наркотиками и алкоголем. Некоторые рассказывают, что Кузьминов работал разнорабочим, выполняя ремонты по заказу.

Напомним, что операцию "Синица" организовало ГУР Украины – в ее рамках пилот Максим Кузьминов во время одного из полетов своего Ми-8 приземлился в Харьковской области. Два других члена экипажа не знали о происходящем и были ликвидированы.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что в Испании действительно нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Также в украинской разведке отметили, что пилот выехал в Испанию по собственному желанию.

По данным испанских СМИ, бывшего военнослужащего РФ киллеры убили 12 выстрелами, а затем переехали своей машиной.

Как сообщал OBOZ.UA, убитому в Испании российскому летчику Максиму Кузьминову предлагали оставаться в Украине. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в таком случае Кузьминов был бы защищен.

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