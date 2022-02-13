Посол РФ в Швеции заявил, что России 'нас*ать на санкции': в сети отреагировали

Посол Российской Федерации в Швеции Виктор Татаринцев заверил, что Кремлю "насрать на санкции", введенные против нее Западом. Его стиль речи вызвал критику в сети.

Высказыванием российский дипломат отметился в интервью шведскому таблоиду Aftonbladet. Причем эту цитату газета вынесла в заголовок.

Отмечается, что беседа с Татаринцевым была посвящена вступлению Швеции в Североатлантический альянс.

Посол повторил мнение российского политического руководства, заявив, что "расширение НАТО станет угрозой для РФ". Также он прокомментировал тему санкций.

"Извините за выражение, но нам насрать на западные санкции", – ответил Татаринцев, который занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Швеции с мая 2014 года.

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На слова дипломата бурно отреагировали россияне. Под ссылкой на новость об этом российского издания Znak.com в Twitter они подчеркнули, что "позорное" высказывание Татаринцева отражает и отношение властей РФ к своим же гражданам.

"Ну чтоб больше никто не сомневался, что братки из 90-х сменили цвет пиджаков и теперь сидят в кабинетах", "...как и на наш народ...", "Живя в Швеции, это именно так", "МИД РФ – это компания блатных и шайка нищих", "Они хотят, чтобы вот этим гордился народ?", "Посол, которого мы заслужили", "Позорище", – отметили подписчики.

Другие добавили, что за подобное посла пора бы и отослать из Швеции. А некоторые даже призвали побыстрее вводить санкции против России.

"Да-да, проходили уже. А потом выть начнут, что из-за санкций работать невозможно", "Не отозвать ли такого посла?", "Очень хочется посмотреть на обос*авшихся, вводите санкции быстрее", – прокомментировали пользователи сети.

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