Ничего личного: Путин прокомментировал свою фразу про 'нравится – не нравится'

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальную фразу "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", сказанную им в контексте Украины и выполнения Минских договоренностей. Он заявил, что высказывание якобы не имело ничего личного.

Об этом глава Кремля сказал на пресс-конференции в Москве в четверг, 10 февраля. Ее транслировали на Youtube российские СМИ. Он отметил, что слова "не имели личного измерения".

"Я никогда в своей работе не переходил на личности. Повторю, это не имело никакого личного измерения", – сказал Путин.

При этом глава страны-агрессора опять обвинил Киев в якобы игнорировании Минских соглашений, не смотря на то, что это российская сторона не выполнила никаких своих обязательств.

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"Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют важные отношения между странами с точки зрения безопасности в том числе и самой Украины, то мне кажется, что этот не тот формат", – выдал президент РФ.

Напомним: во время брифинга в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин, говоря о якобы несоблюдении Украиной Минских договоренностей, выдал фразу "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Глава государства Владимир Зеленский ответил президенту России на саркастическую поговорку в адрес Украины. Поскольку такое выражение глава Кремля позволил себе на совместном брифинге с Эммануэлем Макроном, Зеленский с намеком спросил французского коллегу, не был ли Путин на тот момент "подшафе".

"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь здесь с президентом Российской Федерации. Украина, конечно, красавица. Насчет "моя", мне кажется, здесь уже перебор небольшой. Это очень серьезные вещи", – обратил внимание лидер украинской нации.

Депутат Рады из фракции "ЕС" Владимир Вятрович также ответил на скандальную фразу Путина об Украине. Он написал "Нравитса, не нравитса". Россия развалится".

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Минские договоренности остаются единственным путем разрешения кризиса, вызванного российской военной агрессией. В то же время, пока Украина последовательно продвигается в имплементации этих соглашений, РФ не выполнила никаких своих обязательств.