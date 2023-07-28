В Самаре раздался взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: все подробности

В пятницу, 28 июля, в Самаре раздался взрыв. "Бавовна" посетила Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод.

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Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на заявление депутата нелегитимной Госдумы РФ Александра Хинштейна.

"По предварительной версии, было заложено взрывное устройство. К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших нет", – уточнил он.

Российские силовики уже заявили, что благодаря камерам якобы установили и задержали подозреваемого в взрыве на заводе в Самаре.

По данным Telegram-канала Baza, взрыв якобы устроил сотрудник предприятия. Им оказался 42-летний уроженец Украины Сергей О. Мужчина родился в украинском городе Изяслав, но был зарегистрирован в Тюмени.

Он заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов. После взрыва он попытался уехать в Казахстан, но был задержан на границе.

Стоит отметить, что в российском Таганроге днем 28 июля раздался мощный взрыв, над городом взвился густой дым. В ближайших домах взрывной волной выбило окна, сработала сигнализация у машин, сообщается по меньшей мере о четырех пострадавших.