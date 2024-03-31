После отбоев в Украине взрывы прогремели в российском Белгороде. Фото и видео

В российском Белгороде после отбоя тревоги в Украине утром 31 марта была объявлена ракетная опасность. Местные власти отчитались о работе ПВО и "уничтожении" целей, однако позже стало известно о прилете в частный дом, пострадала женщина.

Сирена в Белгороде прозвучала в семь часов утра. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о ракетной опасности, тем временем в соцсетях пожаловались, что "над городом громко".

В местных пабликах опубликовали фото и видео работы хваленой российской ПВО в небе и прилета в частный дом, предположительно, на ул. Раздобаркина.

На месте попадания вспыхнул пожар.

По состоянию на 8:34 утра Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом ПВО якобы сбила "десять воздушных целей на подлете к городу".

"По предварительной информации, один человек пострадал – это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась", – сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

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