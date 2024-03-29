Авиация бьет по своим: российский самолет сбросил на Белгородскую область авиабомбу КАБ-1500

Российские бомбардировщики сбросили на территорию Белгородской области еще одну авиабомбу весом 1,5 тонны. КАБ-1500 нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань.

О "находке" сообщил российский Telegram-канал "Пепел". Из-за нее дорогу между населенными пунктами перекрывали российские силовики.

КАБ-1500 – управляемая российская авиабомба массой 1500 кг и лазерным/телевизионным самонаведением. Боеприпас способен пробить 3 метра железобетонных изделий или 20 метров земли.

Заметим, что это уже третья авиабомба, найденная на Белгородщине за последние сутки. Еще два ФАБа были найдены в районе сел Безымено и Нечаевка. В первом случае жители села были эвакуированы, во втором решили эвакуацию не проводить.

Всего по данным российских журналистов, только за последнюю неделю в регионе было совершено 11 сбросов бомб.

Напомним, ранее в сети показали кадры из села Козинка в Белгородской области. Там шли бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими военными. В результате бомбардировок своей же авиацией село было почти полностью уничтожено.

На фото, сделанных с высоты, видно, что после российской атаки не осталось ни одного уцелевшего дома.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты модернизируют авиационные бомбы, которые применяют для ударов по Украине. Они делают из обычных управляемые (КАБы) и снаряжают их "крылышками". Такие бомбы способны лететь на 60-70 км, однако враг использует их не во всех направлениях фронта, а только в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

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