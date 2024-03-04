Послы ЕС отказались прийти на встречу с Лавровым: в РФ устроили истерию

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров посетовал, что его проигнорировали послы Европейского Союза. После этого в РФ устроили настоящую истерию, требуя для них "наказание".

Об этом сообщают российские пропагандисты. Так, глава российского МИДа рассказал, что дипломатов "недели полторы назад" пригласили на встречу по поводу так называемых выборов президента в России.

По его словам, у России якобы были данные о подготовке посольствами ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции перед выборами президента. Поэтому он решил собрать послов, чтобы посоветовать не заниматься такими делами, но дипломаты прислали ноту и проигнорировали встречу с Лавровым.

Позже выяснилось, что послы ЕС отклонили предложение из-за низкого уровня доверия.

В постпредстве ЕС уточнили, что послы были приглашены, но "без каких-либо предложений по повестке дня".

"Наш ответ после смерти Алексея Навального и после того, как призывы ЕС к независимому международному расследованию причин его смерти остались без внимания", – заявили в дипмиссии.

Бывший президент страны-агрессора, а ныне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, защищая Лаврова, заявил, что послов стран ЕС следует изгнать из России, а уровень дипотношений – снизить.

Кроме того, депутат Государственной думы России и доверенное лицо президента, кремлевского диктатора, Сергей Марков назвал игнорирование Лаврова "беспрецедентным событием".

"Послы стран ЕС оскорбили Лаврова и отказались приходить на встречу с министром иностранных дел Лавровым. Это беспрецедентное событие. Даже и не припомню такого демарша, такой обиды", – отметил он.

Марков также добавил, что Лавров якобы хотел всем послам передать информацию о том, как их страны пытаются вмешиваться в выборы.

"Это значит. Страны ЕС будут абсолютно откровенно вмешиваться в выборы в России с целью взорвать их легитимность. Страны ЕС, вероятно, не признают Путина президентом России на следующем сроке. Дипломатия деградировала. Причина ясна – ЕС и Россия в состоянии войны друг с другом", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров лицемерно обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) и его главу Томаса Баха в разрушении мирового спорта. Приспешник режима диктатора Владимира Путина особенно возмутился допуском к некоторым соревнованиям трансгендерных спортсменов.

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