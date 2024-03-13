После атаки дронов на НПЗ 'Лукойл' в России 'внезапно умер' вице-президент компании. Фото

В России "внезапно умер" вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус. Ему было 54 года.

Причины смерти не раскрывают, но это произошло после атаки дронов на НПЗ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"С глубокой грустью сообщаем, что на 54 году жизни внезапно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", – говорится в сообщении.

Отмечается, что его трудовая биография "связана исключительно с ПАО "Лукойл"". Робертус работал в компании 30 лет.

Примечательно, что его смерть стала четвертой среди топ-менеджеров "Лукойла" за последние два года.

Стоит отметить, что утром 12 марта беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Удар пришелся прямо в установку перегонки нефти, в результате чего возник пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта в ряде регионов РФ раздавались взрывы, которые местные власти объясняли атакой беспилотников. Кроме Нижегородской области, неспокойно было и под Белгородом, в Курске и Орле. Российское минобороны заявило об "сбитии 25 украинских БпЛА".

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