Захарова – о санкциях против России: Вашингтону придется расплачиваться

Посол США вызван в Министерство иностранных дел РФ в связи с новыми американскими санкциями.

Как сообщает ТАСС, спикер российского МИД Мария Захарова заявила журналистам, что разговор "будет для американской стороны тяжелым".

По ее словам, Россия неотвратимо отреагирует на санкции США.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки", – сказала Захарова.

Спикер МИД РФ подчеркнула, что Вашингтон не заинтересован в нормализации отношений с Москвой.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов, опасно подтверждающих градус конфронтационности между нашими странами. Такой курс не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбы мира. В телефонном разговоре с президентом России Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений. Но действия его администрации свидетельствуют об обратном", – пожаловалась она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России.

Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов.

Мероприятия также затронули юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.