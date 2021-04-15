Захарова – про санкції проти Росії: Вашингтону доведеться розплачуватися

Посла США викликали в Міністерство закордонних справ РФ у зв'язку з новими американськими санкціями.

Як повідомляє ТАСС, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила журналістам, що розмова "буде для американської сторони важкою".

За її словами, Росія невідворотно відреагує на санкції США.

"Така агресивна поведінка, безумовно, отримає рішучу відсіч. Відповідь на санкції буде невідворотною. У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається, цілком на Сполучених Штатах Америки", – сказала Захарова.

Речниця МЗС РФ підкреслила, що Вашингтон не зацікавлений у нормалізації відносин із Москвою.

"Ми неодноразово попереджали США про наслідки їхніх ворожих кроків, що небезпечно підтверджують градус конфронтаційності між нашими країнами. Такий курс не відповідає інтересам народів двох провідних ядерних держав, які несуть історичну відповідальність за долю світу. У телефонній розмові з президентом Росії Джо Байден висловлював зацікавленість у нормалізації російсько-американських відносин. Але дії його адміністрації свідчать про зворотне", – поскаржилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня адміністрація президента США Джо Байдена заявила про введення нових санкцій проти Росії.

Крім цього, з країни вирішили вислати 10 російських дипломатів.

Заходи також зачепили юридичних осіб, пов'язаних із російською окупацією та репресіями в Криму.