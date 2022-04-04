Пономарев назвал место, где убить Путина проще всего

Президент страны-агрессора России Владимир Путин не может находиться в защищенном бункере по ряду причин. В частности, потому, что в подобном месте его физическое устранение можно организовать намного легче.

Слухи о специальном укрытии на Урале могут распространяться Кремлем намеренно. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

"У меня есть определенный скепсис относительно того, что он находится в бункере. По одной простой причине: потому что бункер – это не только безопасность, это еще и тюрьма", – заметил политик. "Это многократно облегчает возможность для дворцового переворота. В таком случае достаточно дать команду охранникам", – добавил он.

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По мнению Пономарева, нахождение в изоляции верховного главнокомандующего плохо сказывается на моральном духе подчиненных. "Если военачальник не на командном мостике, то это оказывает дестабилизирующее воздействие на всю команду", – заметил оппозиционер.

Он не исключил, что подготовка подобных бункеров действительно ведется, но о переезде туда первого лица пока что речь не идет.

В этом контексте политик напомнил о том, что Путин располагает достаточно надежными резиденциями непосредственно в Москве. Например, резиденцией в Ново-Огарево.

Пономарев предположил, что слухи о бункере являются составной частью шантажа Путина. В частности, в контексте применения им ядерного оружия.

Как писал OBOZREVATEL, бывший руководитель разведки Британии MI6 Кристофер Стил спрогнозировал, что уже в ближайшее время Путина могут сместить с поста или убить. Таким образом, до мирного договора с Украиной диктатор не доживет.

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