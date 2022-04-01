Экс-глава разведки Британии заявил, что Путин может не дожить до подписания мирного соглашения с Украиной

Бывший руководитель разведки Британии MI6 Кристофер Стил считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин может не принять участия в подписании мирного договора с Украиной, так как к этому времени его могут свергнуть с поста или убить. При этом, он высказал мысль, что война в нашей стране закончится соглашением, однако до него еще далеко.

Об этом экс-глава разведки рассказал в интервью на канале Sky News. Он подчеркнул, что не представляет себе пути возвращения Путина на международную арену.

"Я думаю, что все закончится каким-то соглашением, но до этого еще далеко, и скорее всего, в нем не будет Владимира Путина… Думаю, что он вполне может быть отстранен от высшего руководства, или даже, возможно, убит своими людьми", – заявил Стил.

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При этом дальнейшее сотрудничество Запада с Москвой, скорее всего, окажется под угрозой, так как российскому диктатору сложно доверять как в любом мирном соглашении, которое будет заключено сейчас, так и в других делах в дальнейшем.

Напомним: у США появились некоторые данные, что российский президент Владимир Путин в связи с ходом "спецоперации" в Украине самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Не исключено, что последние дезинформировали главу РФ касательно войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что война, которую президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, стала его стратегической ошибкой. Страна-агрессор становится все более изолированной от мира.

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