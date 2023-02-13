Получил конверт, пропитанный ядом: Кадыров заявил о покушении на своего помощника

Главарь Чечни Рамзан Кадыров пожаловался, что его помощника и командира спецназа "Азмат" Апти Алаудинова пытались отравить. Он подчеркнул, что отравление якобы произошло с помощью конверта, который был пропитан ядом.

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Попытка "покушения" на Алаудинова произошла 8 февраля. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

По словам главаря чеченских боевиков, Алаудинов якобы понял, что письмо отравлено по едкому специфическому запаху и вовремя "принял меры". Кадыров утверждает, что "тяжких последствий" удалось избежать потому, что Алаудинов "обработал руки и промыл носовую полость", а также получил оперативную медицинскую помощь.

Главарь Чечни отметил, что кроме Алаудинова пострадали еще двое офицеров. Сейчас все они находятся на лечении в Москве и "идут на поправку". Более того, Кадыров выдал, что уже якобы есть результаты расследования покушения, однако никаких подробностей военный преступник раскрывать не стал.

Напомним, летом 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении чеченскому чиновнику, командовавшему подразделениями "кадыровцев" во время захвата Луганщины. Им оказался секретарь Совбеза Чеченской республики Апти Аронович Алаутдинов.

Ранее сообщалось, что главарь Чеченской Республики Рамзан Кадыров снова размечтался о захвате украинских городов, в частности Одессы, Харькова и Киева. После этого путинский подхалим собрался дойти до Польши.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров утверждает, что до конца 2023 года война России против Украины закончится и Западу "придется снова сотрудничать с Москвой". При этом в начале июня 2022 года пособник Кремля говорил, что надеется на окончание "спецоперации" также до конца года.

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