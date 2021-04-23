Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата: в РФ возмутились и ответили

В Министерство иностранных дел России 23 апреля срочно вызвали польского посла в Москве Кшиштофа Краевского, чтобы выразить ему "решительный протест" по поводу объявления трех российских дипломатов persona non grata в Польше.

При этом МИД РФ прибегло к зеркальному ответу, выслав сразу пятерых польских дипломатов, говорится в сообщении на его сайте. В российском ведомстве возмутились действиями польских коллег, считают их необоснованными, а предлог "абсурдным".

В частности, Польша сочла нежелательными российских дипломатов в знак выражения солидарности со США, где Россию обвинили в причастности к кибератакам и ввели санкции против ее компаний и граждан.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, якобы это стало очередным подтверждением того, что Варшава "сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений" с РФ.

"Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запада", – высказались в МИД России.

Там добавили, что в качестве ответной меры на "провокационные действия Польши" по высылке российских дипломатов, "исходя из принципа взаимности", Министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польша в РФ. Им приказали покинуть территорию страны до исхода дня 15 мая 2021 года.

Примечательно, что ранее в МИД РФ срочно вызывали заместителя председателя посольства США в Москве.

Напомним: Чехия заявила, что выдворяет из страны 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих. Словакия в знак солидарности с Чехией объявила о высылке из страны трех российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

администрация президента США Джо Байдена заявила о введении новых санкций против России (посмотреть полный список можно здесь). Кроме этого, из страны решили выслать 10 российских дипломатов.

Также американский лидер объявил в стране чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Москвы.