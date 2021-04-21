Дипломата из посольства США срочно вызвали в МИД России

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
1 минута
1,0 т.
Дипломата из посольства США срочно вызвали в МИД России

В Министерство иностранных дел России в среду, 21 апреля, срочновызвали заместителя председателя посольства США в Москве.

Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС. Подробности вызова дипломата не указывались.

"Сегодня в МИД вызван заместитель руководителя американского посольства", – отметили в сообщении.

В то же время, как известно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что помощник российского лидера Юрий Ушаков порекомендовал послу США Джону Салливану поехать в Вашингтон для проведения подробных консультаций. За день до того американского посла вызывали в МИД РФ на фоне объявленных санкций в отношении России.

Издание отмечает, якобы 21 апреля Салливан подтвердил, что направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели, "до встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена".

Как сообщал OBOZREVATEL:

РоссияНовости России